Coronavirus, Sant’Egidio: Pasqua e Pasquetta solidali con poveri e senza dimora

Appuntamento a Roma domenica 12 e lunedì 13 aprile alle ore 12,00 alla mensa di Via Dandolo

Mentre, a causa della diffusione del coronavirus, ci è chiesto giustamente di restare a casa rispettando le necessarie misure di distanziamento sociale, la Comunità di Sant'Egidio continua a sostenere chi casa non la ha insieme a chi, in questo momento di crisi, ha bisogno di un aiuto per andare avanti.



Occorre non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili, che in questi giorni di pandemia sono più isolate e faticano a soddisfare primari bisogni alimentari, a causa della minor circolazione delle persone e della chiusura di tutti gli esercizi di ristorazione. Per questo, in diverse città italiane, Sant'Egidio ha messo in campo diverse iniziative di solidarietà in questi giorni di festa.



La mensa di Via Dandolo, a Roma, che è rimasta aperta dall’inizio della crisi, con le dovute precauzioni (uso di disinfettanti, ingressi scaglionati per mantenere le distanze di sicurezza, tavole con posti distanziati), nei giorni di Pasqua e Pasquetta, a partire dalle ore 12,00, ospiterà a pranzo persone senza dimora e poveri. L'aumentato fabbisogno di cibo e di generi utili all'igiene invita ad una maggiore solidarietà. Chi vuole, può contribuire economicamente oppure recandosi in uno dei centri di raccolta.