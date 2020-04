news

A Pasquetta il tradizionale pranzo offerto da Sant'Egidio per i più poveri

Servizio del TG1

"Gli italiani hanno scoperto e capito meglio che siamo tutti sulla stessa barca e per ripartire, per creare un futuro comune per il nostro paese cì è bisogno di essere gli uni accanto algli altri, solidali con chi ha più bisogno, con chi è più vulnerabile e più debole in questo paese": ha detto così al TG1 Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio, durante il tradizionale pranzo di Pasquetta offerto dalla Comunità ai poveri della città di Roma.