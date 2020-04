news

Un servizio di Unomattina ci porta a Palazzo Migliori, casa per i senzatetto di Roma, a un passo da San Pietro. VIDEO

Con Unomattina di Rai1 siamo andati vicino la Basilica di San Pietro, a Palazzo Migliori, un edificio che ci ha donato Papa Francesco per l'accoglienza ai senzatetto. In questo periodo di emergenza coronavirus, le persone che incontriamo per la strada hanno più fame, con le città deserte, tutti i bar e i ristoranti chiusi, hanno difficoltà a mangiare.

Per questo le nostre mense sono aperte, ma anche la distribuzione di pasti per strada e la spesa solidale per chi è in difficoltà.

GUARDA IL VIDEO