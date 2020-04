news

Contro l'isolamento degli anziani: a Santiago de Cuba con i Giovani per la Pace

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La pandemia ha portato ad evidenza un problema globale: quello dell'isolamento degli anziani e le sue gravissime conseguenze in termini di salute e perdita di vite umane.

La Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, è da tanti anni affianco agli anziani. Non ha accettato l'isolamento e ha sempre cercato alternative all'istituzionalizzazione.

Per questo, quando è arrivata la pandemia, ogni Comunità si è attivata nei modi più diversi e creativi per aprire dei varchi nell'isolamento, dovuto - questa volta - alla prevenzione del contagio.

A Santiago de Cuba, con lo zaino in spalla, i Giovani per la Pace hanno raggiunto i quartieri della periferia della città, per visitare gli anziani, prime vittime di un "fattore collaterale" dell'epidemia, cioè la scarsità di cibo, che sta colpendo soprattutto le fasce più deboli, impossibilitate ad uscire di casa.



Ad ognuno sono stati consegnati generi alimentari, sapone e mascherine, beni preziosissimi oggi a Cuba I volti felici e le parole di benedizione degli anziani sono state, per i Giovani per la Pace, una vera testimonianza di resurrezione.



CONTINUIAMO AD AIUTARE CHI SOFFRE IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA



SE VUOI UNIRTI A NOI

DONA ONLINE

CONTATTACI