Lusaka, Zambia: Sant'Egidio fa prevenzione del contagio da coronavirus con anziani e malati psichici

A Lusaka, una delegazione della Comunità di Sant'Egidio ha effettuato una distribuzione di generi alimentari, mascherine e materiale igienico sanitario presso il 'Matero After Care Centre' che ospita attualmente 58 persone, sia anziani che malati psichici, la cui situazione di bisogno si è acuita a causa dell'isolamento derivante dalle misure di contenimento messe in atto dal governo per contrastare l'emergenza Covid-19.

Le mascherine di protezione sono state distribuite, oltre che agli anziani, anche agli operatori sanitari. La Comunità di Sant'Egidio in Zambia continuerà a monitorare la loro situazione mentre sta pianificando ulteriori distribuzioni in futuro.

