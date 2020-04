news

#RestiamoAmici, la Trattoria de Gli Amici annuncia la sua apertura per il servizio delivery della sera! Prenota ora

#RestiamoAmici, in questo modo la Trattoria de Gli Amici ha annunciato la sua apertura per il servizio delivery della sera!



Da ieri infatti è possibile tornare a gustare i favolosi piatti della cucina tradizionale romana e non solo... e sostenere questo locale della Comunità di Sant'Egidio, dove lavorano tante persone con disabilità e centro di formazione per l'inclusione lavorativa di moltissimi altri.



Non vi resta che consultare il menu qui:

glovoapp.com/it/rom/store/trattoria-de--gli-amici-rom/



L'ordinazione è visibile sulla piattaforma tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 18:30 alle 22:00.