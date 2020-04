news

23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro. Un'occasione per visitare libri.santegidio.org

#GiornataMondialeDelLibro

In occasione della #GiornataMondialedellibro2020, vogliamo richiamare l'attenzione sul sito libri.santegidio.org, che contiene recensioni, schede libro e tanti consigli di lettura.

Tra i titoli più recenti, ne segnaliamo alcuni:

LA PREGHIERA, LA PAROLA, IL VOLTO

di Andrea Riccardi



In un mondo dominato da una comunicazione rapida e incalzante, hanno ancora senso la preghiera e la lettura della Parola di Dio? Che significa pregare di fronte all'abisso del male e del dolore? Come può l'uomo contemporaneo affrontare il "silenzio di Dio"? Avendo come punto di riferimento la Bibbia, i Padri della Chiesa e la tradizione iconografica orientale, Andrea Riccardi cerca di rispondere a questi e ad altri interrogativi dell'esistenza umana. Riccardi aiuta a leggere la Parola di Dio nella storia e di fronte alle domande dei poveri e dei feriti della vita. Le icone che orientano nella preghiera mostrano anche la bellezza che scaturisce dalle fessure di un'umanità sofferente, umiliata, abbandonata. Un volume per riscoprire il vero senso della preghiera e costruire una vita che sia, come quella di Cristo, bella e buona.



DEBRE LIBANOS 1937

di Paolo Borruso



di Paolo Borruso



Gli italiani si macchiarono di uno dei crimini più efferati della storia del Novecento: l'assassinio, a Debre Libanos, di più di duemila persone di fede cristiana. A distanza di ottant'anni, Paolo Borruso ricostruisce i contorni precisi di una memoria dolorosa, che esige di essere conosciuta con tutte le sue implicazioni storiche. Prefazione di Andrea Riccardi.