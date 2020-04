news

Non dimentichiamo più chi è avanti negli anni. Editoriale di Andrea Riccardi su Famiglia Cristiana

La società ha dimostrato di ignorare gli anziani. Dobbiamo cambiare mentalità e politiche

Queste settimane segnate dal coronavirus sono un'esperienza particolare per la nostra generazione. Impareremo qualcosa per il domani? C'è il rischio di continuare come in passato. Così le nostre società andranno incontro a pericoli seri, perché si sono rivelate fragili per tanti aspetti, non preveggenti, basate sulla priorità dell'interesse economico. Bisogna ricostruire una società a dimensione umana. Non si può tornare alla vita di prima passivamente. C'è bisogno di cambiamenti. Vorrei sollevare una questione.

Sono rimasto colpito dalla strage degli anziani negli istituti durante la pandemia.

