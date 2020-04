news

Coronavirus: intervenire con urgenza in Africa - mercoledì 29 aprile videoconferenza stampa in streaming con proposte per la prevenzione nei paesi africani, ore 13

La Comunità di Sant’Egidio, preoccupata per l’emergenza sanitaria che si sta creando in Africa a causa della diffusione del Coronavirus, invita la stampa ad una videoconferenza in streaming. Il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, lancerà alcune proposte che partono dalla presenza della Comunità in numerosi Paesi africani e illustrerà le iniziative già prese per la limitazione dei contagi in Africa, sulla base, in particolare, dell’esperienza dei centri Dream, attivi da anni per la prevenzione e la cura dei malati di Aids, un modello a cui stanno già guardando alcune istituzioni pubbliche e sanitarie del continente. Alla luce di ciò che abbiamo già vissuto in Europa, occorre evitare – per la popolazione africana ma anche nell’interesse di tutti - un’escalation dei contagi in Africa.



La conferenza stampa verrà trasmessa alle 13 di mercoledì 29 aprile sul sito www.santegidio.org e, in simultanea, sulla pagina Facebook.



Per intervenire o porre domande sarà attiva una chat sulla home page di www.santegidio.org