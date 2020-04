news

Coronavirus, Sant’Egidio: Primo Maggio solidale con poveri e sanza dimora

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Un Primo Maggio all’insegna della solidarietà con chi è povero e sta soffrendo maggiormente le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Così verrà festeggiata la Giornata del Lavoro nella mensa di Via Dandolo a Roma, che il Primo Maggio a partire dalle 12 ospiterà centinaia tra senza dimora e poveri insieme ai tanti volontari, che hanno continuato a sostenerli con distribuzioni di pasti e altri generi utili per la prevenzione del coronavirus, come mascherine e gel igienizzanti per le mani.