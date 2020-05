news

Dalla mensa di Sant'Egidio a Roma, Buon #1maggio a chi non ha mai smesso di lavorare per gli altri

Anche oggi, le porte sono aperte: alla mensa di Via Dandolo a Roma, come in tanti altri luoghi, è festa del lavoro solidale: festa dellla gratuità e della solidarietà, tanto più in un momento di gravi difficoltà per tanti a causa della pandemia. Buon 1° maggio a tutti i volontari che, oggi e in queste settimane, contribuiscono a rendere meno dura la vita di tanti!