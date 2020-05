news

I Giovani per la Pace di tutta Italia spiegano a Rai Radio1 la campagna #salviamoinostrianziani

#Covid19 Di fronte alla strage silenziosa di migliaia di #anziani in #Rsa, case di riposo e istituti, i giovani per la pace hanno deciso di mobilitarsi in tutta Italia con la campagna #SalviamoINostriAnziani.