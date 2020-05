news

Nelle prigioni del nord Camerun, arrivano gli aiuti di Sant'Egidio

La Comunità di Sant'Egidio in Camerun ha organizzato in questi giorni distribuzioni di generi alimentari e coperte in quattro prigioni nell'estremo nord del Camerun per sostenere la crisi sanitaria e umanitaria che si è sviluppata a causa del Covid-19 e ha promosso la liberazione di 12 prigionieri che avevano diritto ad essere liberati, ma purtroppo erano stati "dimenticati" in prigione per motivi burocratici.