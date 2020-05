news

14 maggio, Giornata mondiale di preghiera, digiuno e carità #PrayForHumanity ONLINE DA SANT'EGIDIO ALLE ORE 18,30

La Comunità di Sant’Egidio aderisce volentieri e con convinzione alla Giornata mondiale di preghiera, digiuno e misericordia del 14 maggio, per salvare il mondo intero dalle ripercussioni sanitarie, economiche e umane della grave pandemia del Covid-19, proposto dall’Alto Comitato della Fratellanza Umana e annunciato da Papa Francesco domenica 3 maggio.

Il 14 maggio tutti i credenti pregano, ognuno nella sua tradizione, implorando Dio di aiutare l’umanità a superare la crisi della pandemia che ha mietuto tante vittime e sta producendo innumerevoli lutti in molte parti del mondo. Ci spinge a pregare insieme, ognuno secondo le proprie tradizioni, l’aver sofferto insieme e compiuto insieme le opere di misericordia per aiutare il prossimo nel bisogno, vicino e lontano. La preghiera infatti, come ha detto il papa, “è un valore universale”. Nella preghiera ci ritroviamo tutti parte della stessa comunità umana, deboli e limitati ma anche capaci di solidarietà e di vicinanza.



Messaggio di adesione della Comunità di Sant'Egidio alla Giornata Mondiale di preghiera del 14 maggio