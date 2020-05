news

Fermiamo l'esecuzione di Walter Barton, fissata al 19 maggio. Invia il tuo appello

Sul sito "No Death Penalty" di Sant'Egidio è possibile inviare la petizione per chiedere al Governatore del Missouri Mike Parson di fermare l'esecuzione di Walter Barton. L'esecuzione è prevista per il 19 maggio 2020 nel Missouri (Stati Uniti).



Walter Barton è accusato di un omicidio commesso nel 1991 dell'ottantunenne Gladys Kuehler.



Walter e i suoi avvocati hanno fatto appello chiedendo clemenza e di rivedere ancora il suo caso perché ci sono dubbi sulla sua colpevolezza.

Tre dei quattro testimoni che hanno accusato Walter durante il suo processo hanno ritrattato le loro dichiarazioni, mettendo così in discussione la sua vera colpa. Uno dei testimoni non ritirò l'accusa, ma ci sono dubbi sulla sua testimonianza. Aveva infatti motivi per accusare Walter.



Walter Barton è inoltre in cura psichiatrica dal 2015. Il suo avvocato sostiene che ha problemi a causa di una lesione cerebrale. Walter è attualmente in isolamento e confinato su una sedia a rotelle. (LEGGI TUTTO)