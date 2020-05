news

Coronavirus: Una scuola per tutti. Videoconferenza stampa

Preoccupazione per la dispersione scolastica nelle primarie

ROMA, 15 maggio. Video-conferenza stampa da Sant'Egidio con dati su un'indagine svolta a Roma e alcune proposte per rispondere all'emergenza.



Tra le conseguenze più gravi della pandemia, vi è quella della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino alla ripresa del nuovo anno scolastico nel mese di settembre. Di fronte a questa emergenza, sociale ed educativa, la Comunità di Sant’Egidio esprime grande preoccupazione, a partire dagli alunni delle primarie, che soprattutto nelle periferie non riescono spesso ad accedere alla scuola online e rischiano di accumulare gravi ritardi nel loro percorso scolastico.



In videoconferenza stampa, il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, ha illustrato i risultati di un’indagine sulla didattica a distanza, svolta su un campione di 800 bambini dai 6 ai 10 anni, residenti in 27 quartieri di Roma e iscritti in 44 scuole primarie, e ha lanciato alcune proposte che partono dalla presenza della Comunità nelle periferie.