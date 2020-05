news

16-17 maggio, IX edizione di Open House Roma: i Laboratori d'Arte di Sant'Egidio partecipano all’iniziativa #unangolodibellezza

Con immagini di archivio, non potendoci incontrare fisicamente, vogliamo darvi la possibilità di una breve visita all’antico Ospizio dei Pellegrini, edificio del XVI secolo, che ospita uno dei più bei laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio.



I laboratori, nati per rispondere al desiderio di apprendimento delle tecniche artistiche da parte di persone con disabilità, sono divenuti luoghi di dialogo con la città e libera creatività.



Quest’anno avremmo voluto aprire le nostre porte a tanti visitatori per la IX edizione di Open House Roma, è per questo che partecipiamo all’iniziativa di #unangolodibellezza che si terrà dal 16 al 17 maggio, per inondare di bellezza i nostri social.