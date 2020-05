news

Pasti per strada, aiuti alle famiglie e un telefono solidale a Varsavia, ferita dalla pandemia

Anche in Polonia, come in molti paesi interessati dal lockdown, la pandemia ha prodotto la chiusura della gran parte delle strutture assistenziali, con conseguenze drammatiche per i più poveri.

A Varsavia, dove da oltre 10 anni Sant’Egidio porta aiuti alimentari ai senza dimora che vivono nei pressi della stazione ferroviaria, in baracche, case abbandonate, parchi, la distribuzione dei pasti per strada non si è mai interrotta.

E' però cambiata la modalità, per evitare assembramenti: vengono distribuiti 700 pacchi a settimana, che contengono alimentari, mascherine, disinfettanti e un foglio di informazioni igieniche per proteggersi dal coronavirus. I destinatari sono aumentati, e tra loro ci sono anche persone che hanno perso il lavoro, giovani e donne.

All’inizio della diffusione del Covid-19 è stata anche creata una mappa solidale della città, includendo molti luoghi periferici e isolati, dove vivono famiglie poverissime e anziani, a cui la Comunità ha iniziato a portare viveri e altri aiuti.



Inoltre è stato attivato un numero di telefono solidale ( 48798449840), che riceve quotidianamente numerose segnalazioni di povertà.

