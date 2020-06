news

Stati Uniti: preghiera per la "Coesistenza pacifica", venerdì 5 giugno a Santa Maria in Trastevere, ore 19

Venerdì 5 giugno, alle 19, nella basilica di Santa Maria in Trastevere

Preghiera per la "Coesistenza pacifica negli Stati Uniti"



presieduta dal card. Kevin Joseph Farrell

Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita