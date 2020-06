news

Giornata Mondiale dell'Ambiente: nuovi orari alla Città Ecosolidale per donare e fare acquisti solidali

La Città Ecosolidale riapre al pubblico. In verità anche durante il lockdown, i magazzini di via del Porto Fluviale 2 sono stati centro operativo per le distribuzioni di vestiario e di cibo, che la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato in diversi punti di Roma. Alla mensa e nelle cene itineranti per la strada, i più poveri hanno ricevuto anche le mascherine prodotte a migliaia alla Città ecosolidale.



Riprende l’attività ordinaria, compresa l’igienizzazione dei capi di abbigliamento donati: al trattamento, già in pratica presso il centro, si sono aggiunte le nuove procedure di sanificazione di oggetti e ambienti. Con la riapertura in sicurezza del punto di raccolta per le donazioni e del “Mercatino”, è possibile continuare a rispondere alle richieste, che sono aumentate insieme alla solidarietà.



Si possono donare abbigliamento e accessori; generi alimentari non deperibili; oggettistica in buono stato e giocattoli.



Giorni e orari di apertura sono cambiati, per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.



Città Ecosolidale a Roma

Via del Porto Fluviale, 2



Per portare materiale da riciclare

martedì e sabato, 9:00-13:00



Per acquistare al Mercatino Vintage Ecosolidale

giovedì, sabato e domenica, 16:00-19:00





