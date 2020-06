Messaggio del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I: la missione dei leader religiosi oggi è offrire sostegno spirituale soprattutto ai poveri

In una lettera ad Andrea Riccardi il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I manifesta la propria amicizia e vicinanza spirituale alla Comunità in questo tempo difficile: La pandemia e le sue conseguenze - scrive - chiamano i leader religiosi a sostenere i più vulnerabili e diffondere un messaggio di amore e di speranza a tutti i credenti.

Allo stimato prof. Dr. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, amatissimo nel Signore, sia grazia e pace dall’alto.

E’ con gioia che vi scriviamo per comunicarvi la nostra sincera gratitudine per i vostri gentilissimi auguri in occasione della luminosa e vivificante Resurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.

In questi giorni difficili, i leader religiosi hanno una missione speciale e impegnativa: offrire sostegno spirituale particolarmente necessario soprattutto ai poveri, a coloro che sono marginalizzati e appartengono a minoranze diffondendo un messaggio di speranza e di amore a tutti indipendentemente dal loro credo. La voce della fede e la Buona Novella del Vangelo sono necessari non solo durante l’attuale crisi ma anche nel periodo successivo nel quale sperimenteremo tutte le conseguenze economiche, sociali e ambientali della pandemia.

Per questo, durante questo tempo santo, facciamo giungere a voi, caro amico, e alla vostra Comunità le nostre preghiere e nostri più affettuosi sentimenti. Invochiamo il Signore Risorto affinché vi mantenga in buona salute e vi protegga in questo tempo difficile con il suo amore e la sua abbondante misericordia.



Patriarcato Ecumenico, 16 aprile 2020



Spiritualmente vostro



Bartolomeo

Arcivescovo di Costantinopoli – Nuova Roma e Patriarca Ecumenico