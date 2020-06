appuntamento

Il 12 Giugno a Milano, Preghiera per gli anziani e per quanti hanno perso la vita per il Covid-19

Alle ore 20:00 presso la Chiesa di San Bernardino alle Monache, via Lanzone 13

Venerdì 12 giugno alle ore 20:00, a Milano la Comunità di Sant’Egidio organizza una preghiera per gli anziani e per quanti hanno perso la vita per il Covid-19, presso la Chiesa di San Bernardino alle Monache (via Lanzone 13 – M2 Sant’Ambrogio), dove la Comunità ha ripreso la preghiera serale nel rispetto delle normative sanitarie.

È possibile partecipare alla preghiera oppure seguire la diretta sulla pagina Facebook della Comunità di Sant'Egidio di Milano: