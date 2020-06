news

30° Giornata del bambino africano. Come il Programma BRAVO! promuove il "diritto ad esistere" dei bambini

Certificati di nascita e prevenzione del Covid-19: salute e diritti in Africa

Il Programma BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) della Comunità di Sant'Egidio, attraverso la registrazione anagrafica, protegge i bambini africani dallo sfruttamento e da ogni forma di abuso. Il certificato di nascita è il fondamento del "diritto ad esistere", prima condizione per la tutela dei propri diritti. Con iniziative di sensibilizzazione, BRAVO! rinnova il suo impegno in occasione del 16 giugno, 30esima Giornata del Bambino Africano.

Attività in occasione del 16 giugno, Giornata del Bambino Africano



Burkina Faso

Il Programma Bravo! presente in 230 Centri di salute per la registrazione allo stato civile, prevede per la giornata del 16 giugno le seguenti attività:

● Nuovi incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione del Covid-19, rivolti alle mamme che frequentano i Centri di Salute e le maternità;

● Diffusione di spot e trasmissioni radio il 15 e 16 giugno nella Regione del Centre-Ouest sul tema dell’importanza della registrazione dei neonati allo stato civile;

● Dal 16 al 23 giugno, incontri formativi sul tema della registrazione allo stato civile come protezione per l’infanzia, con i leader comunitari delle regioni del Centre, Centre Ouest e Plateau Central, includendo anche la capitale Ouagadougou.



Mozambico

Il programma Bravo! presente nelle maternità delle Province di Maputo, Sofala e Nampula prevede le seguenti attività:

● Incontri di sensibilizzazione con tutte le mamme che frequentano le maternità sulle misure di prevenzione del Covid-19, e distribuzione di mascherine in cotone;

● Campagne speciali di sensibilizzazione e di registrazione nei quartieri delle zone rurali dove la Comunità è presente e dove è più difficile per i genitori accedere agli uffici di registrazione, a causa del coronavirus.



Malawi

Nonostante le restrizioni per il Covid-19 prosegue in Malawi la campagna di registrazione nei villaggi della Provincia di Balaka . Osservando tutte le precauzioni, team mobili di BRAVO! continuano la distribuzione dei certificati per i minori dagli 0 ai 15 anni, nella traditional authorities di Kalembo.

Nell’ultima settimana sono stati distribuiti più di 17.000 certificati ed a partire dalla Giornata del 16 giugno, altri 14.000 certificati verranno consegnati nei villaggi più remoti del paese. Perché nessun bambino - e nessun certificato - vada perduto!



Guinea Conakry

Nella settimana del 16 giugno saranno condotte campagne di sensibilizzazione sulle misure di sicurezza e prevenzione per il Covid-19 e sull’importanza della registrazione allo stato civile per tutti i neonati nei cinque municipi di Conakry dove BRAVO! è già presente.



16 giugno, Giornata del Bambino Africano

La Giornata del Bambino Africano (Day of the African Child), istituita nel 1991 dall'Unione Africana (già Organizzazione dell’Unione African), ricorda il massacro di studenti avvenuto a Soweto (Sudafrica) nel 1976 durante la protesta contro la segregazione razziale nell'accesso all'istruzione. È diventata momento di riflessione e impegno per i diritti dell'infanzia, nel continente più giovane del mondo.



Annotazione: Immagini presenti in questa pagina sono precedenti al 2020 e all'epidemia di coronavirus.

