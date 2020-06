appuntamento

Nella Giornata Mondiale del Rifugiato a Berlino la veglia di preghiera ecumenica "Morire di speranza"

Alle ore 18:00 nella "Cappella della Riconciliazione", Bernauer Str. 14

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 20 giugno 2020, presso la cappella della Riconciliazione a Berlino (Bernauer Str. 14) si terrà la veglia di preghiera "Moriredi speranza" per ricordare tutti i migranti che hanno perso la vita nel viaggio versol'Europa.



La preghiera ecumenica è organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con l'arcidiocesi di Berlino, la Chiesa Evangelica di Berlino, la Caritas, la Comunità Evangelica della Riconciliazione, "Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg", Jesuit Refugee Service.



Per ulteriori informazioni: [email protected]