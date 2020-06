news

Aiuti umanitari nel campo per rifugiati interni di Kunchigoro ad Abuja in Nigeria

La Comunità di Sant'Egidio in Nigeria, grazie al sostegno dell'ambasciata belga, ha fornito aiuti d'emergenza e assistenza medica a oltre 200 famiglie che vivono nel campo profughi di Kuchigoro ad Abuja. Questa distribuzione segue una lunga serie di aiuti umanitari alle persone più vulnerabili della società. Dall'aprile 2020, oltre 500 altre famiglie hanno ricevuto sussidi essenziali per la sopravvivenza: riso, fagioli, olio di palma e arachidi, mascherine protettive per il Covid19 e altro ancora.



Campo profughi di Kunchigoro ad Abuja



La distribuzione è stata fatta nel campo per sfollati interni di Kunchigoro ad Abuja. Il campo si trova a Games Village nel cuore di Abuja. È molto grande e continua ad espandersi di giorno in giorno.



Le persone che vivono nel campo provengono principalmente dalla parte nord-orientale della Nigeria, che ha sofferto pesantemente degli attacchi terroristici dei gruppi Boko Haram - ora noto anche come ISWAP (Provincia islamica dell'Africa occidentale dello stato islamico).

A partire da luglio 2015, FEMA (F.C.T Emergency Management Agency) ha riferito di 20.659 persone con dislocamento interno, provenienti dagli stati di Borno, Yobe e Adamawa. Questi sfollati interni sono al campo di Kuchingoro da circa sette anni e non sono più in grado di tornare alle loro case a causa dele azioni terroristiche del gruppo Boko Haram. Nel campo ci sono anche sfollati interni che a causa dell'estrema povertà e delle dure condizioni di vita ricorrono a vivere in questo campo.

Ci sono più di 2.000 persone nel campo, sia musulmani che cristiani. Si basano principalmente sul sostegno del governo federale attraverso l'amministrazione FCT (territorio della capitale federale) e le donazioni da parte di singoli e ONG.

Sant’Egidio sostiene, aiuta e fa amicizia con i residenti del campo da tre anni ormai e ha celebrato il Natale con i rifugiati del campo per due anni di seguito.



Le principali sfide di un rifugiato che vive nel campo di Kuchingoro:

• Nessun sistema sanitario sano - mancano buoni servizi igienici e bagno

• Nessuna assistenza medica: le donne devono dare alla luce i propri figli nelle baracche.

• Costante aumento del numero di abitanti

• Mancanza di istruzione, soprattutto per i bambini



È degno di nota che ci sono altri tre campi come quello IDP ad Abuja:

• Forma campo IDP

• campo IDP Waru

• Accampamento IDP di Bama / Gwoza

• Strada dell'aeroporto