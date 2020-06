news

Voglia di scuola: sono iniziate le Summer School, i centri estivi per i bambini delle Scuole della Pace

La voglia di scuola è tanta: lo vediamo in questi giorni nell'entusiasmo dei bambini delle Scuole della Pace felici di tornare a studiare e imparare con i giovani volontari nelle Summer School, i centri estivi di Sant'Egidio già operativi in 19 quartieri della capitale - da Ostia al Pigneto a Tor Bella Monaca - e in altre città d'Italia, da Milano a Lucca, a Napoli - solo per citarne alcune.

Summer school, una scuola per conoscere il mondo

Alla Summer school si studia con i libri delle vacanze e kit personali preparati dai giovani. Si recupera l’apprendimento delle materie di base, ma si lascia anche spazio all’ecologia, all’educazione alimentare e, in particolare, all’educazione sanitaria. Attraverso il gioco, i bambini imparano le regole per prevenire il contagio del coronavirus, per poter svolgere in sicurezza le attività.

La scuola in sicurezza

L’aula ospita pochi bambini che studiano con uno o due giovani operatori. Gli ambienti sono ventilati e si privilegiano le attività all’aperto. È frequente la disinfezione delle mani, la mascherina è obbligatoria e ognuno ha una sacchetta con il proprio materiale da utilizzare.

Il bello della scuola

Molti bambini sono spaventati dal Covid-19 e parlano con grande nostalgia della scuola e del poter stare con gli altri bambini. Al centro estivo mostrano il desiderio di imparare cose nuove. La chiusura della scuola aveva lasciato loro un vuoto enorme. Anche per questo è stata alta l'adesione di studenti delle superiori e dell’università all’invito della Comunità di fare scuola ai più piccoli per recuperare il tempo perduto, anche attraverso il blog dei Giovani per la Pace.

Molti bambini figli di immigrati avevano quasi dimenticato la lingua italiana e all’inizio facevano molta fatica ad esprimersi. Altri, che vivono in situazioni familiari molto fragili, erano agitati, risentivano del clima di tensione vissuto in questi mesi di chiusura.



La “routine” di uscire di nuovo tutti i giorni sembra un sogno e il ritorno a un mondo di relazioni e novità che non possono mancare per crescere più sereni.