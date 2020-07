appuntamento

Cerimonia di consegna degli Attestati al corso “Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale”

Presieduta dal Ministro dell’Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi

Lunedì 6 luglio il Ministro dell’Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi sarà a Napoli per presiedere alla Cerimonia di consegna degli Attestati agli allievi del Corso di Formazione in “Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale”.



Giunto alla sua terza edizione, il Corso, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli e dalla Comunità di Sant’Egidio, ha visto la partecipazione di oltre cinquanta giovani diplomati o laureati di ogni parte del mondo.



La prima edizione risale proprio a quando a capo dell’Ateneo federiciano era l’attuale Ministro.



L’attività, svolta tra lezioni in aula e tirocinio, è proseguita anche nella modalità a distanza, riuscendo così a giungere felicemente a termine.

La Cerimonia conclusiva, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del contagio, si svolgerà a partire dalle ore 10.00 presso la Basilica Monumentale dei Santi Severino e Sossio, in Largo San Marcellino a Napoli.



Per la partecipazione è necessario prenotarsi tramite mail inviata a [email protected].