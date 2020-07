news

Sant'Egidio Summer: oltre la crisi, la solidarietà. Non rinunciamo a un'estate solidale, perché il distanziamento non sia solitudine né abbandono

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Al via la "Sant'Egidio Summer" espressione di un’Italia generosa che, pur nel pieno rispetto delle misure di contenimento, non rinuncia a vivere un'estate solidale con chi è in difficoltà ed è colpito maggiormente dalle conseguenze della pandemia.

Nelle prossime settimane, nelle città italiane dove è presente, la Comunità di Sant’Egidio non si ferma: la cena itinerante ai senza dimora, le mense e i centri di aiuto, e - per gli amici di tutto l’anno, gite al lago, al mare o in montagna, ma anche visite a parchi e musei.

È la #santegidiosummer che, anche quest'anno sarà un tempo di amicizia e solidarietà, perché il distanziamento fisico non diventi mai isolamento e solitudine: una "vacanza" possibile grazie all’impegno libero e gratuito di numerosi volontari.



Prosegue anche la "Summer School of Peace", che ha già coinvolto, solo a Roma, un migliaio di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in 20 quartieri della periferia. Inoltre dalla metà di luglio fino all’inizio del nuovo anno scolastico, 150 bambini rom saranno coinvolti in attività di sostegno scolastico ed educativo.



Per contattarci »

Per gli operatori stampa:

informazioni ed eventuali visite alle iniziative della Sant'Egidio Summer scrivere a [email protected]