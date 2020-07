news

Vacanze, cultura - e serietà nelle misure anti Covid - a Fiuggi per gli ospiti della Villetta della Misericordia. È #santegidiosummer

Sembrava impossibile! Eppure sono tornati in vacanza a Fiuggi anche quest’anno gli ospiti e gli amici della Villetta della Misericordia, la struttura di accoglienza per persone senza dimora, aperta nel 2016 a Roma all'interno del Campus dell’Università Cattolica. Ne abbiamo parlato recentemente a proposito della sue "qualità terapeutiche" riconosciute da un recente studio scientifico di un’équipe di specialisti del Gemelli.



Le vacanze, nei primi giorni di luglio, erano molte attese e, con tutte le precauzioni legate al Covid-19, si sono svolte in un albergo di Fiuggi, che ha aperto esclusivamente per i 50 ospiti e amici della Villetta.

Una iniziativa che ha fatto notizia, in una località che risente fortemente della crisi legata alla pandemia. L’assessora al turismo e ai servizi sociali è venuta in visita a conoscere l’iniziativa, ha potuto conoscere dai volontari della Comunità di Sant’Egidio le storie di “rinascita” e di liberazione degli ospiti



Per alcuni nuovi amici era la prima vacanza, il primo soggiorno in un albergo. Ma alla domanda cosa ti è piaciuto di più in questi giorni la risposta è stata: l’amicizia e la serenità.

Insieme al ristoro in un luogo bello, si è fatta anche cultura, con le visite all'antica concattedrale dei Santi Giovanni e Paolo di Ferentino e i giri - tra il culturale e il gastronomico - a Guarcino, dove il gruppo è stato accolto dal sindaco.



Tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno di tanti donatori. La generosità, infatti - è esperienza quotidiana a Sant'Egidio - è l'altra faccia di un momento così difficile, come quello che stiamo vivendo.

Prosegue così - con fantasia, e l'impegno di non lasciare solo nessuno - la nostra #santegidiosummer.