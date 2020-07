Compie un anno la Clinique DREAM di Bangui, in Centrafrica, per la cura gratuita dell'HIV. E la vita vince sulla guerra

Notizie dal centro DREAM a Bangui in Centrafrica, dove la Comunità di Sant’Egidio si prende cura in modo gratuito di adulti e bambini segnati dall’HIV e malattie croniche.



Ogni anniversario è importante ma il primo compleanno assume sempre un significato particolare perché le cose nuove pongono davvero tante sfide per essere realizzate.



Un centro DREAM a Bangui, in Centrafrica, era un sogno cominciato molti anni fa. Pur coscienti delle tante difficoltà, la guerra, le violenze non ancora del tutto sopite, non abbiamo mai smesso di lottare per rendere possibile questo sogno.



Così un anno fa apriva la Clinique DREAM di Sant’Egidio nel centro di Bangui, un luogo dove trattare tante malattie croniche e curare gratuitamente adulti e bambini – una rivoluzione per un paese dove non esistono cure gratuite e i tassi di mortalità sono tra i più alti del mondo .



La famiglia DREAM è cresciuta e oggi sono più di 1.000 i pazienti piccoli e grandi che regolarmente ricevono assistenza e cure e se pure l’HIV rimane una malattia tra le più critiche, DREAM, in quest’anno, ha salvato la vita anche a centinaia di epilettici, diabetici, asmatici e ipertesi. Ci siamo presi cura di più di 800 gravidanze e abbiamo potuto vaccinare migliaia di bambini.



La festa per il primo anniversario, organizzata facendo attenzione al coronavirus, è stata un inno alla vita. La lettera di Cristelle, in cura con la sua bambina, che alleghiamo, lo dice molto bene: