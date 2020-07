news

I giovani di Berlino non si dimenticano dei più piccoli: la Summer School per superare le disuguaglianze

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Su invito della Comunità di Sant'Egidio, per due settimane oltre 50 giovani di Berlino hanno donato tempo, pazienza, idee, amicizia e affetto ai bambini rifugiati o con problemi sociali dei quartieri di Neukölln e Hohenschönhausen e sono stati testimoni del grande entusiasmo dei bambini delle Scuole della Pace.

In questi giorni abbiamo constatato il grande vuoto lasciato dalla chiusura delle scuole e compreso chiaramente lo svantaggio accumulato da questi bambini durante il periodo del Covid 19: molti non avevano accesso ai compiti a casa, alla scuola a distanza, a Internet, né un computer né una stampante disponibili e soprattutto nessuno che potesse spiegare i compiti. Come studiare con molti fratelli in una stanza e senza una scrivania? Alcuni dei bambini rifugiati hanno detto: "Ho dimenticato il tedesco".

I Giovani per la Pace hanno colto questa ingiustizia come un'opportunità per organizzare una Summer School e per dare, con tutte le opportune cautele, una risposta creativa ai bisogni dei bambini. I giovani hanno prodotto Il materiale scolastico mancante. Sono state anche affrontate tematiche di attualità, come il razzismo, l’ecologia e l’educazione sanitaria. Giocando, i bambini hanno imparato come prevenire il contagio, svolgendo tutte le attività nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ogni bambino aveva un giovane al suo fianco. La scuola estiva ha realizzato i loro sogni: far parte di un mondo pieno di relazioni, di amicizie e di prospettive future. Ora tutti stanno aspettando che la Scuola di Pace inizi dopo le vacanze estive.