news

Senza anziani non c'è futuro. Webinar con Marco Impagliazzo e Giovanni Paolo Ramonda. GUARDA IL VIDEO

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Senza anziani non c'è futuro

Conversazione live sull'appello per gli anziani per una società più umana e una sanità non selettiva.

Giovedì 16 luglio, dalle 18:00 alle 19:00

In diretta sulla pagina Facebook della Comunità di Sant'Egidio

e sui canali Facebook e YouTube dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Ne parliamo con

Marco Impagliazzo

Presidente della Comunità di Sant'Egidio

Giovanni Paolo Ramonda

Responsabile generale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII



Intervengono

Alessandra Coin (Sant'Egidio)

Flavio ed Elena Zanini (APG 23)

Firma l'appello "Senza anziani non c'è futuro"