news

Mozambico: aiuti di emergenza a Cabo Delgado, tra le famiglie sfollate dal nord colpito dal terrorismo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nell'ultimo fine settimana la Comunità di Sant'Egidio ha distribuito kit alimentari e di igiene personale a più di 600 famiglie di sfollati provenienti dalle zone colpite dalla violenza nel nord del Mozambico. Gli aiuti sono stati distribuiti in 3 diversi centri della provincia di Nampula e di Cabo Delgado insieme alla Caritas diocesana di Pemba e al vescovo dom Luis Fernando Lisboa.



Alcuni sfollati sono sopravvissuti all'ultimo pesante attacco avvenuto a Mocimboa da Praia alla fine di giugno. Le persone arrivano nei luoghi di accoglienza stremati e senza più nulla, non hanno più la terra che coltivavano e hanno perso la casa che è andata bruciata. Ma più di tutto chiedono cibo.



Ognuno ha ricevuto scorte alimentari, recipienti per l'acqua, sapone e mascherine prodotte dalla Comunità. Oltre all'aiuto concreto anche la vicinanza e la visita sono una consolazione per le famiglie che hanno bisogno di ritrovare la speranza.