In Francia per gli anziani degli Ephad una vacanza fuori dalla città e dall'istituto #santegidiosummer

Le interviste di France 2 - VIDEO

Il confinamento è stato molto duro per gli anziani degli istituti, in Francia noti come Ephad. Il soggiorno a Senlis, vicino a Parigi, con la Comunità di Sant’Egidio è una vacanza insperata per gli anziani che hanno vissuto l’isolamento dovuto al Covid-19 a casa o in istituto.



Un grande bisogno di dimenticare mesi durissimi. “Erano esattamente quattro mesi e mezzo che stavo chiusa nella mia stanza, senza ricevere una visita” racconta Ginette ai microfoni di France 2.



Nelle interviste emerge la gioia degli anziani di tornare a vivere delle vere vacanze come non si faceva da tanto tempo, perché “quando siamo soli, andare in vacanza anche se ci possiamo pagare un albergo, rischia di essere triste”, dice Claude.



Tra un aperitivo in compagnia, le passeggiate e una visita all’abbazia del luogo, l’iniziativa #santegidiosummer è più di una semplice vacanza. È un modo di immergersi di nuovo nella vita.