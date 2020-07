news

"Fantasia dell'amore" è anche cohousing, per condividere le spese e il sogno di una vecchiaia senza solitudine

Il TG2 visita il cohousing di Sant'Egidio a Ostia - VIDEO

Parte dalla storia di Pierpaolo ed Elda, 70 anni di matrimonio, e dal sogno di continuare a vivere insieme in una casa, nonostante la malattia. E diventa un'esperienza di vita, una casa dove la compagnia, l'aiuto reciproco sono i fondamenti di una vecchiaia serena.

Il racconto del TG2 fa entrare in una delle case condivise per anziani, quella di Ostia, seguite dalla Comunità di Sant'Egidio.

In diverse città italiane il cohousing è l'esperienza di una nuova vita e rappresenta un'alternativa agli istituti per anziani.

Sono condivise le spese fisse, i servizi di assistenza alla persona; e si vive in una rete di relazioni che aiuta nella vita di tutti i giorni. Il cohousing è un modello di un nuovo modo di prendersi cura degli anziani. Una riflessione urgente dopo le tristi storie delle morti di anziani in istituto per via del virus; una risposta all'appello del papa alla "fantasia dell'amore" e il motivo dell'appello "Senza anziani non c'è futuro", per una sanità non selettiva.

