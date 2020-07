news

Solidarietà alla prova della pandemia. La Comunità di Sant’Egidio di Madrid nel réportage di Rtve - VIDEO

Testimonianze, volti e storie di una comunità sempre aperta, solidale, che accoglie ed è vicina ai poveri, a coloro che soffrono e sono vulnerabili. Il reportage “Solidaridad a puebra de pandemia” (Solidarietà alla prova della pandemia), trasmesso dal programma Pueblo de Dios di Televisión Española, è dedicato alla Comunità di Sant’Egidio di Madrid.



Durante lo stato di allarme, quando l'invito era quello di restare a casa, si è posto il problema di chi la casa non l'aveva di chia aveva perso il reddito perché vivevano di economia informale, dei bambini dei quartieri svantaggiati che non potevano studiare, di chi aveva bisogno di conforto e trovava porte chiuse. La risposta è stata stare accanto alle persone senza dimora, alle famiglie in difficoltà e a tutti coloro che vivono ai margini.

Guarda il réportage di Rtve "Solidarietà alla prova della pandemia"