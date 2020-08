news

Prosegue la preghiera sul web con la Comunità di Sant'Egidio: lingue e orari delle trasmissioni

Dal 1° agosto la preghiera con la Comunità di Sant'Egidio è trasmessa nelle seguenti lingue:

In italiano su Facebook, Youtube e sito web, dal lunedì al venerdì alle ore 20:00

In inglese su YouTube e sito, il lunedì e il venerdì alle ore 20:00

in spagnolo su Facebook, YouTube, dal lunedì al venerdì alle ore 20:00

La preghiera trasmessa online rimane una porta aperta all'incontro con la Parola di Dio, in particolare per chi non ha la possibilità di venire fisicamente e per chi desidera collegarsi da lontano. Attraverso l'iscrizione ai canali social della Comunità è possibile ricevere le notifiche quando la preghiera è trasmessa e con la funzione di condivisione si può offrire a tanti di sostare in preghiera con il Signore.