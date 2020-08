news

Summer School della Comunità di Sant'Egidio per i bambini della periferia di Anversa e Bruxelles in Belgio

Anche in Belgio, come in Italia e in tanti altri paesi, si sta volgendo la Summer School, che da metà luglio a fine agosto, ospita i bambini delle periferie nelle città di Anversa e di Bruxelles. Questo anno scolastico, a causa dalla pandemia del Covid19, è stato molto complicato ed in molti casi ha acuito le disuguaglianze per i minori provenienti da famiglie in difficoltà. Per ridurre il divario di apprendimento venutosi a creare, Sant'Egidio ha pensato di promuovere la Summer School due volte alla settimana, dove oltre a studiare e a giocare, si possono frequentare laboratori per imparare lavori manuali, musica oppure fare attività sportiva

La Summer School è organizzata dai Giovani per la Pace, grazie anche ad insegnanti e artisti, che si sono offerti come volontari nella realizzazione di questo centro estivo didattico.