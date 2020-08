news

Estate a Napoli: Viva gli anziani e i Cortili solidali

Il programma Viva gli anziani è una rete di amicizia, incontro, sostegno e solidarietà a Napoli come in tante altre città italiane. E' vero sempre, ma lo è soprattutto dopo i lunghi mesi difficili per tanti anziani a causa della pandemia. La vicinanza e l'amicizia non si sono mai interrotte, anzi si sono moltiplicate con migliaia di telefonate, distribuzione di cibo e medicinali, interventi di sostegno a chi è solo e fragile.

Ed ora, dall'inizio dell'estate, i cortili delle sedi del programma Viva gli anziani e della casa famiglia di Sant'Egidio, hanno accolto gli anziani del centro storico per stare finalmente insieme, con tutte le precauzioni, al fresco dell'amicizia. Ore che trascorrono piene di gioia, parlando dell'appello "Senza anziani non c'è futuro", gustando la pizza, giocando a tombola .... come da tradizione napoletana.

In questa calda estate allora "Cortili solidali"... perché una città per gli anziani è una città per tutti.