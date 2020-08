news

Ripartire insieme con l’amicizia e la solidarietà: l’estate di Sant’Egidio a Padova

"Abbiamo capito quanto sia importante ripartire insieme, con l'amicizia, pur nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico."



Un Ferragosto particolare segnato dalla pandemia e dall'impoverimento che lo accompagna, ma anche un Ferragosto della solidarietà e di speranza per il futuro, pur nel rispetto rigoroso delle precauzioni. La Comunità di Sant'Egidio ha organizzato in tutta Italia la distribuzione di pasti ad anziani, senza dimora, immigrati, ma anche famiglie italiane che si sono trovate in difficoltà economiche dopo l'inizio della pandemia perché dalla crisi si esce solo insieme



"Abbiamo visto una crescita della richiesta di aiuto alimentare, ma direi ancor più, una richiesta di vicinanza, di conforto, di sapere che non si è soli" dice Mirko Sossai di Sant'Egidio.



La Comunità di Sant'Egidio di Padova ha dato appuntamento al parco Ognissanti. Qui da mezzogiorno sono stati distribuiti 200 cestini con pranzo completo, pasta, roastbeef, verdure, panini e un dolce. Al lavoro numerosi volontari come Mohammed, arrivato con un barcone dal Mali. In Italia quasi da 5 anni, ha conosciuto la Comunità che lo ha aiutato a studiare ed a integrarsi.

(TGR VENETO)