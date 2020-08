news

A Pavia una preghiera per ricordare Ahmed, bambino della Scuola della Pace

Qualche giorno fa, Ahmed Zeid, di 12 anni, che frequentava la Scuola della Pace a Pavia, è morto annegato nel fiume Ticino nei pressi del ponte della Libertà.

Ahmed viveva in un appartamento al quartiere Crosione e frequentava la “Scuola della pace”, al quartiere Vallone, in una zona periferica povera di opportunità e servizi. Gli amici della Scuola della Pace lo ricordano come un ragazzino molto intelligente e vivace a cui piaceva fare i compiti e giocare.

Per ricordarlo, la Comunità si è raccolta in preghiera insieme alla famiglia e agli amici più cari del bambino. Presente anche l’Imam della moschea che la famiglia di Ahmed, di religione musulmana, è solita frequentare.