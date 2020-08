news

Un picnic a Central Park per rafforzare l'amicizia con chi non ha casa

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, che ha colpito gravemente la città di New York, la Comunità si è riunita con gli amici senza fissa dimora per il tradizionale picnic a Central Park.

Durante i mesi più difficili della pandemia, le persone che vivono per strada sono rimaste particolarmente isolate anche perché molte strutture di accoglienza erano chiuse e gli spazi pubblici non erano disponibili. La Comunità però - seguendo tutti i protocolli necessari a garantire la sicurezza - ha continuato ad essere al loro fianco e molti amici si sono aggiunti per aiutare.

Il picnic è stato un momento di amicizia e serenità che ha confermato l’amicizia che ha tenuto uniti tutti in questi mesi difficili nella grande famiglia della Comunità. Come ha detto Papa Francesco in Quaresima:“Siamo tutti nella stessa barca” e insieme vogliamo continuare così nei prossimi mesi, sostenendoci e non dimenticando nessuno.