1 settembre, una visita virtuale alla chiesa di Sant'Egidio a Trastevere in occasione della sua festa

Sant'Egidio abate è ricordato dalla Chiesa il 1° settembre. È festa per la Comunità di Sant'Egidio che ha preso il nome dalla chiesa dedicata al santo nel quartiere di Trastevere a Roma, primo luogo di preghiera e cuore della vita di tutte le Comunità nel mondo.

Per conoscere la storia di Sant'Egidio: Sant'Egidio: la chiesa e il santo »

In occasione dei 1300 anni dalla morte del santo, invitiamo ad una visita virtuale tra i tanti segni qui custoditi, come l'icona del Volto Santo, l'Altare delle croci e il Cristo dell'Impotenza.

L'altare con l'icona del Volto Santo »



L'altare delle Croci »



La croce di Lampedusa »



Per approfondire è possibile visitare il blog sulla storia di Sant'Egidio e delle Chiese a lui dedicate.

In celebrazione della ricorrenza, il 1° settembre alle 19:30 è trasmessa in diretta la liturgia eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e titolare della chiesa di Sant'Egidio, nella Piazza di Santa Maria in Trastevere a Roma.

Live streaming della liturgia del 1° settembre »