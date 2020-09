news

Auguri per la Festa di Sant'Egidio! Tanti messaggi sui social da tutto il mondo

Sui social e per e-mail molti condividono messaggi di auguri per la Festa di Sant'Egidio che ricorre il 1° settembre, una vera festa per ricordare nel nome del santo la vita dei poveri e la via illuminata dalla Parola di Dio. In questa pagina ne sono raccolti alcuni, da diverse parti del mondo. Nel riquadro in basso è possibile inviare il proprio messaggio di auguri.



Gli auguri di Marco Impagliazzo Presidente della Comunità di Sant'Egidio

#1Settembre auguro a #tutti una buona festa di #SantEgidio, santo delle cause difficili, protettore dei #poveri e dei deboli, in questo speciale anniversario dei 1300 anni della sua morte pic.twitter.com/cy3sQmSgNE — Marco Impagliazzo (@Marco_europa) September 1, 2020

Messaggi di auguri dal web per la Festa di Sant'Egidio

"Buona festa di Sant’Egidio, protettore dei poveri e dei deboli, a tutti gli amici che soffrono per le condizioni di vita in cui si trovano e per quelli che si adoperano perché questi cambi." (Anna)

"Un onomastico, quello di oggi, che illumina il servizio da voi svolto in nome del Signore con il sostegno di Egidio vostro protettore. Auguri a tutta la Comunità." (Francesco)

"Cari amici di Sant'Egidio, con il cuore pieno di gratitudine mi rivolgo a voi: dopo 1300 anni dalla sua morte è grazie a voi che lo spirito di Sant'Egidio è vivo e svolge un ruolo nella Chiesa e nella società". (card. Ignatius Suharyo)

La Vigilia della Festa nella Basilica di Sant Just i Pastor a Barcellona

Gli auguri dall'Africa

Commémoration des 1300 ans de la mort de #Santegidio demain Mardi 01 Septembre 2020

Bonne fête par anticipation à toute la communauté @santegidioluiss @SantEgidioNL @SantEgidioFr @santegidionews @SantEgidioDC @SantEgidioMoshi @SantEgidioBdi pic.twitter.com/YcpyR3D0fB — Sant’Egidio Sénégal

Gli auguri dall'Asia

Un disegno di un giovane di Yogyakarta (Indonesia)

