news

Sant'Egidio abate nell'arte: il volto dolce di un amico degli indifesi e della Parola di Dio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il culto legato a Sant'Egidio, santo delle cause difficili e protettore dei deboli, ha assunto una dimensione europea nei secoli X-XII. Del santo si trovano diverse raffigurazioni, in particolare nell'arte fiamminga, ma non solo: si possono vedere alcune rappresentazioni nella galleria di foto qui sotto. È rappresentato con la cerva perseguitata dalla freccia del re, che il Santo protegge con la sua mano. Nell'iconografia, come nella tela conservata nella chiesa di Sant'Egidio a Roma, il santo è raffigurato con la Bibbia tenuta nella mano in cui è ferito dalla freccia, a indicare il legame tra Parola di Dio e difesa dei più deboli.