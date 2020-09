news

More united than ever: l'assemblea europea online dei giovani di Sant'Egidio

Giovani da tutta Europa hanno partecipato all’incontro “Global friendship”, uniti in collegamento web da Roma. L’evento, trasmesso live su siti e social della Comunità di Sant’Egidio e dei Giovani per la Pace, ha visto la partecipazione di circa 2000 ragazzi e l'intervento di Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.



Intervengono Marco Impagliazzo, presidente della Comunità, e giovani europei che raccontano la solidarietà vissuta nelle loro città con i Giovani per la Pace, nelle periferie con i minori in difficoltà, i senza dimora, gli anziani soli.

“More united than ever”, più uniti che mai, è il titolo della decima edizione dell’incontro. Nel tempo segnato dal Covid-19, emerge non solo l’importanza di società più unite a livello europeo – e Global friendship coltiva un sentimento di amicizia tra i popoli – ma anche l’urgenza di aiutare chi più di tutti è colpito dall’emergenza causata dal Covid-19.

Da Lisbona a Mosca, dalla Gran Bretagna all'Ucraina, e dal Nord al Sud del continente europeo, il collegamento unisce una generazione di giovani che dà vita a un movimento di pace e solidarietà per i più poveri, nella consapevolezza che “siamo tutti sulla stessa barca” e non ci si salva da soli.



Comunicato stampa