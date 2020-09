news

A Kiev, nella celebre piazza Maidan, Sant'Egidio incontra i senzatetto mentre si avvicina il freddo

Ogni settimana la Comunità di Sant’Egidio di Kiev, in Ucraina, è vicina ai tanti senzatetto della città. Nella celebre piazza Maidan, ma anche alla stazione ferroviaria e in altri luoghi a volte nascosti, si distribuiscono pasti caldi e si presta ascolto alle crescenti richieste di aiuto. Si formano lunghe file di persone bisognose. Gli amici della Comunità cercano di parlare con tutti, di risolvere le situazioni più intricate e non si fa mancare a nessuno una parola di sostegno.

Con l’approssimarsi della stagione invernale è iniziata anche la distribuzione di coperte, scarpe e quanto possa permettere ai più poveri di resistere al freddo inverno ucraino, che raggiunge temperature ben sotto lo zero.