Como: vicini a diocesi e familiari per la perdita di don Roberto Malgesini che era vicino agli ultimi senza fare distinzioni

La Comunità di Sant’Egidio esprime il suo profondo dolore per l’uccisione di don Roberto Malgesini e lo trasmette con affetto ai suoi familiari e alla diocesi di Como. Il suo sacrificio, di prete e di cristiano, non è stato inutile: testimonia la fede di chi, malgrado tante difficoltà, non rinuncia a vivere il Vangelo stando accanto agli ultimi. Il suo impegno è di grande insegnamento perché espressione di un amore per i poveri che non fa distinzioni, non considerando la loro origine, ma solo il loro bene. Ed è anche un invito alla società italiana di essere sempre vicina a chi svolge questo servizio ai più deboli in modo disinteressato e gratuito.