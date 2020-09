news

Genti di Pace in piazza San Pietro per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Una delegazione di Genti di Pace ha partecipato questa mattina all'Angelus in Piazza San Pietro in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Nonostante la pioggia battente, le persone raccolte per ascoltare il messaggio di papa Francesco hanno voluto dare la loro testimonianza di inclusione e integrazione e mostrare, anche con il canto, la bellezza dell'incontro tra le culture.

Il messaggio di papa Francesco - VIDEO