Preghiera a Sassari per Ion e tutti i clochard che sono morti nella vita di strada

Mercoledì 30 settembre alle ore 19:00 nella chiesa di Santa Caterina la Comunità di Sant’Egidio ricorda Ion Prisecaru, conosciuto come Giovanni, deceduto in circostanze tragiche nella fontana delle Conce, a causa delle forti piogge che hanno colpito nei giorni scorsi la città di Sassari.

Ion, uomo senza dimora rumeno di 53 anni, si era addormentato nei vecchi lavatoi abbandonati cercando riparo dalla pioggia, ma è stato travolto dall'acqua. I soccorsi non sono arrivati in tempo per salvarlo.



Nella preghiera la Comunità fa ricordo di Ion e dei tanti che, come lui, vivono e muoiono per la strada.

Per informazioni

0792008024

[email protected]

Pagina Facebook Comunità di Sant'Egidio Viva gli anziani Sassari